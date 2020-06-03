Русский язык стал единственным государственным в ЛНР

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) внесла поправки в свою Конституцию, которые закрепили статус русского языка как единственного государственного .

Украина и русский язык. От любви до ненависти и обратно

Народный совет поддержал соответствующую инициативу руководителя ЛНР Леонида Пасечника и принял законопроект. Ранее в основном документе в качестве государственных языков в республике были указаны русский и украинский.

Отмечается, что языковую поправку поддержали 42 народных депутата, против не высказался никто, один парламентарий воздержался, сообщает РИА ФАН.

При этом в марте этого года аналогичные поправки в Конституцию внесла Донецкая народная республика (ДНР), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкЛНРЛуганск
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