Русский язык стал единственным государственным в ЛНР

Народный совет поддержал соответствующую инициативу руководителя ЛНР Леонида Пасечника и принял законопроект. Ранее в основном документе в качестве государственных языков в республике были указаны русский и украинский.



Отмечается, что языковую поправку поддержали 42 народных депутата, против не высказался никто, один парламентарий воздержался, сообщает РИА ФАН.



При этом в марте этого года аналогичные поправки в Конституцию внесла Донецкая народная республика (ДНР), напоминает RT.

