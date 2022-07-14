В ЛНР заявили о заходе союзных сил в городскую черту Северска

По его словам, в течение ближайших пары дней город может полностью перейти под контроль сил Луганской народной республики и России.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили "вэсэушников" (военных Вооруженных сил Украины – ред. НСН) бежать в разные направления», — приводит ТАСС слова Киселева.

Ранее, 11 июля, в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась более 70% личного состава. Там отметили, что их положение находится в критичном состоянии, напоминают «Известия».

