В ЛНР заявили о заходе союзных сил в городскую черту Северска
Союзные силы вошли в городскую черту Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, в течение ближайших пары дней город может полностью перейти под контроль сил Луганской народной республики и России.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили "вэсэушников" (военных Вооруженных сил Украины – ред. НСН) бежать в разные направления», — приводит ТАСС слова Киселева.
Ранее, 11 июля, в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась более 70% личного состава. Там отметили, что их положение находится в критичном состоянии, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru