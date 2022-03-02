В ЛНР заявили о взятии под контроль 40 населенных пунктов
Народная милиция Луганской народной неспублики (ЛНР) освободила 40 населенных пунктов, которые контролировались украинскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже 40 населенных пунктов», — говорится в заявлении в Telegram-канале Народной милиции.
Филипоненко уточнил, что под контроль ЛНР перешли в том числе Путилино, Широкий, Шульгинка, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Камышное, Боброво, Капитаново, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Станица Луганская, Счастье.
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