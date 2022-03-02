В ЛНР заявили о взятии под контроль 40 населенных пунктов

Народная милиция Луганской народной неспублики (ЛНР) освободила 40 населенных пунктов, которые контролировались украинскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.

В Госдуме рассказали, какая помощь нужна беженцам из Донбасса

«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже 40 населенных пунктов», — говорится в заявлении в Telegram-канале Народной милиции.

Филипоненко уточнил, что под контроль ЛНР перешли в том числе Путилино, Широкий, Шульгинка, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Камышное, Боброво, Капитаново, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Станица Луганская, Счастье.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВСУДонбассЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры