В ЛНР заявили о взятии под контроль 40 населенных пунктов

«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже 40 населенных пунктов», — говорится в заявлении в Telegram-канале Народной милиции.

Филипоненко уточнил, что под контроль ЛНР перешли в том числе Путилино, Широкий, Шульгинка, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Камышное, Боброво, Капитаново, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Станица Луганская, Счастье.

