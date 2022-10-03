Марочко: Украинские военные попали в огневой мешок на территории ЛНР
Подразделения вооружённых силы Украины преодолели административную границу Луганской народной республики. Они сумели закрепиться на рубежах в направлении города Лисичанск. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ, практически, не считаются с потерями. При этом, прорвавшиеся формирования испытывают серьёзные проблемы с логистикой, утверждает Марочко. По ним наносят постоянные удары артиллерия и авиация российских вооруженных сил сразу с трёх сторон. По оценке Марочко, украинские войска оказались там в «огневом мешке».
В минувшую субботу стало известно об отводе российских подразделений из Лимана (Красный Лиман – с 1938 по 2016 годы) на территории ДНР. На это пришлось пойти, чтобы избежать окружения, сообщили в Минобороны РФ.
В Кремле сдержанно отреагировали на резкий выпад главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по этому поводу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кадыров обвинил в сдаче населённого пункта генерал-полковника Лапина, а также подверг критике Генеральный штаб РФ.
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