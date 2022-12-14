В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

США собираются передать Украине ЗРК Patriot

В ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем пострадали восемь человек

В Москве пробки достигли 10 баллов

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Депутат: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

Овечкин забил 800-ую шайбу в истории НХЛ