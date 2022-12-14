В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении
Спецслужбы Соединенных Штатов и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении в Луганской народной республике после безуспешных попыток ВСУ наступать на этом участке. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, целями для диверсий могут стать государственные учреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении.
Ранее, 13 декабря, полковник полиции ЛНР, помощник главы МВД республики Виталий Киселев заявил, что российские войска окружили населенный пункт Марьинка на территории ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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