В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

Спецслужбы Соединенных Штатов и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении в Луганской народной республике после безуспешных попыток ВСУ наступать на этом участке. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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По его словам, целями для диверсий могут стать государственные учреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении.

Ранее, 13 декабря, полковник полиции ЛНР, помощник главы МВД республики Виталий Киселев заявил, что российские войска окружили населенный пункт Марьинка на территории ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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