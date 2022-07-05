RTL: Второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине

Отмечается, что в марте наемник присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе войск Украины. Также подчеркивается, что ему было 20 лет.

«Молодой человек... Скончался от полученных ран 25 июня», — приводит RT сообщение радиостанции.

Ранее воюющий на стороне украинской армии 27-летний французский наемник Карель сообщил о множестве погибших на Украине граждан Франции, отмечает Газета.ru.

