RTL: Второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине
На Украине умер второй наемник из Франции, он получил ранение в начале июня рядом с Харьковом. Об этом сообщает радиостанция RTL.
Отмечается, что в марте наемник присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе войск Украины. Также подчеркивается, что ему было 20 лет.
«Молодой человек... Скончался от полученных ран 25 июня», — приводит RT сообщение радиостанции.
Ранее воюющий на стороне украинской армии 27-летний французский наемник Карель сообщил о множестве погибших на Украине граждан Франции, отмечает Газета.ru.
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