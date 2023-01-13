В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре
Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании могли быть в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск инструкторами или наблюдателями, заявил военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, в обороне Соледара участвовала элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, состав которой проходил подготовку в Англии.
Ранее пресс-служба руководителя группы «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что на горячую линию поступил запрос найти двух пропавших в Соледаре британцев.
Ранее житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером 12 января, сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за последние три дня.
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