В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре

Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании могли быть в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск инструкторами или наблюдателями, заявил военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, в обороне Соледара участвовала элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, состав которой проходил подготовку в Англии.

Ранее пресс-служба руководителя группы «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что на горячую линию поступил запрос найти двух пропавших в Соледаре британцев.

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Ранее житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.

Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером 12 января, сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за последние три дня.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияУкраинаВеликобританияЛНР
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