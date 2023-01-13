В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре

Ранее житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.

Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером 12 января, сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за последние три дня.

