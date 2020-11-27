«Украина неспособна воевать». В ЛНР пообещали «неприятные сюрпризы» для ВСУ
Подполковник запаса народной милиции ЛНР в эфире НСН заявил, что непризнанные республики Донбасса готовы дать отпор Киеву в случае возобновления войны.
«Чисто военного решения» конфликта в Донбассе нет. Об этом заявил главком вооруженных сил страны (ВСУ) генерал Руслан Хомчак. Его слова приводит «Новое время».
По его мнению, применив силу на территории густонаселенных районов, Украина, во-первых, нарушит международное гуманитарное право. Кроме того, Киев будет нести серьезные потери, в том числе потому, что жители Донбасса не везде поддерживают украинцев. По его словам, украинскую армию в Донбассе ждут «выстрелы в спину». Среди рисков главком ВСУ также назвал возможное вмешательство России.
Ранее телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС) сообщил, что Украина намеревается разгромить ДНР и ЛНР по «нагорно-карабахскому сценарию».
Эксперт Луганской народной республики (ЛНР), подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса готовы дать отпор Киеву в случае возобновления конфликта.
«Наши представители оборонного ведомства всегда очень внимательно следят за действиями противника. И в случае попыток наступления или других провокаций им будет дан адекватный ответ», - сказал Марочко.
По его мнению, Хомчак своим заявлением попытался скрыть тяжелое положение внутри ВСУ.
«Уже из слов Хомчака понятно, что Украина на данный момент неспособна на крупные боевые действия. Он прикрывает небоеспособность своей армии. Сейчас в ВСУ огромные проблемы с личным составом, очень большой некомплект офицеров. Набирают даже людей с вузов, которые заканчивали военные кафедры, но не имеют боевого опыта, наоборот, пытались откосить от армии. Их теперь забирают. Помимо этого, большие проблемы с военной техникой. Нет денег даже на восстановление старой военной техники, не говоря уже о закупке новой. Еще один фактор – они пытаются переходить на стандарты НАТО. Поэтому забросили все старое, но не построили новое», - пояснил эксперт.
Он опроверг мнение бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который в интервью НСН заявил, что в случае наступления ВСУ Донбасс будет захвачен в течение недели.
«Стрелков покинул Донбасс очень давно. Он не знает реальное положение дел, и это очень хорошо. Чем меньше знают о реальном положении дел в армии, тем лучше – режим секретности работает. У нас очень много, поверьте мне, неприятных сюрпризов подготовлено для украинской армии. Мы не стоим на месте, мы модернизируемся, развиваемся, держим руку на пульсе. Любые попытки будут пресечены, для этого все есть, силы и средства. Их намного больше по сравнению с 2014 годом. У нас регулярно проходят масштабные учения, которые отрабатывают всевозможные сценарии наступления украинской армии. Поэтому я категорически несогласен, что мы будем держаться неделю. И естественно, мы надеемся на то, что Владимир Владимирович когда-то заявил: "Если Украина предпримет какие-то попытки, она может лишиться своей государственности". По-моему, он четко и ясно дал понять, что если мы будем проигрывать, за нас вступится Российская Федерация», - заключил представитель ЛНР.
Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений ВСУ под Донецком.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.ю».
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