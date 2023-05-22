В ДНР сообщили о начале предварительного разминирования Артемовска
Предварительное разминирование началось в Артемовске (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил, что российские бойцы полностью освободили Артемовск. Позже взятие города подтвердили в Минобороны РФ.
«Идет предварительное разминирование города», — подчеркнул Пушилин.
По словам политика, освобождавшие Артемовск подразделения проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов. Пушилин подчеркнул, что важно провести тщательное разминирование.
«Это очень кропотливая и сложная работа с учетом масштабов ... боевых действий, которые там проходили», — считает политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru