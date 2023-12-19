СМИ: В СБУ назвали провокацией найденную в кабинете Залужного прослушку
Служба безопасности Украины (СБУ) назвала «провокацией» обнаружение прослушивающего устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам генерал-майора СБУ Виктора Ягуна, прослушка оказалась «имитацией».
«Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства», — указал Ягун, допустив, что оборудование могли установить «для каких-то других действий».
Как отметил генерал-майор, на совещаниях Залужного работает специальная блокирующая записывающие устройства аппаратура, и помещения регулярно проверяются.
«Где-то ... попытаются вбросить какие-то аудиозаписи, сделанные с помощью искусственного интеллекта с голосом, подобным на Залужного, которые в очередной раз будут поднимать тему противостояния военной и гражданской власти в Украине», — допустил генерал.
Ранее Залужный подтвердил, что на одном из его рабочих мест нашли прослушивающее устройство. СБУ возбудила дело о незаконном приобретении, сбыте либо использовании техсредств получения информации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в офисе президента Украины заявили, что прослушка была «нерабочей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru