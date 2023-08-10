В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
Власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает украинский портал «Объектив».
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности руководителя военной администрации района Андрей Канашевич.
«Учитывая ситуацию в сфере безопасности ... объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе.
Власти планируют эвакуировать жителей 37 населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, в том числе левобережье реки Оскол в городе Купянске.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в регионе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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