Генерал ВСУ Сырский заявил об ударном кулаке ВС РФ под Купянском

Российская армия ведет масштабное наступление в Харьковской области, заявил в интервью украинским СМИ командующий сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск», - отметил он.

По его словам, за последние дни позиции неоднократно переходили из руки в руки. Под Купянском идут интенсивные бои, сказал Сырский.

Исполняющий обязанности главы Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал местных жителей к эвакуации. Она может коснуться 11 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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