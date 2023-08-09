Генерал ВСУ Сырский заявил об ударном кулаке ВС РФ под Купянском

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск», - отметил он.

По его словам, за последние дни позиции неоднократно переходили из руки в руки. Под Купянском идут интенсивные бои, сказал Сырский.

Исполняющий обязанности главы Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал местных жителей к эвакуации. Она может коснуться 11 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

