В Купянске объявили обязательную эвакуацию населения

Принято решение о принудительной эвакуации гражданского населения из Купянска, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, было принято решение об эвакуации всего гражданского населения «из некоторых общин Купянского направления, в частности, из города Купянск». Синегубов отметил, что такое решение было принято в связи с ухудшением военной ситуации.

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Глава областной военной администрации подчеркнул, что местные власти не могут обеспечить там проведение отопительного сезона, а также предоставить электроэнергию и оказать гуманитарную помощь. По его словам, кроме Купянска людей будут эвакуировать из Куриловской, Кондрашевской и Петропавловской общин.

До этого Синегубов сообщил, что в Купянске остаются порядка четырех тысяч человек. Купянск был занят Вооруженными силами РФ в феврале 2022 года, в сентябре того же года он перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои вблизи этого района с тех пор продолжаются, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЭвакуация

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