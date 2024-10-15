В Купянске объявили обязательную эвакуацию населения

Глава областной военной администрации подчеркнул, что местные власти не могут обеспечить там проведение отопительного сезона, а также предоставить электроэнергию и оказать гуманитарную помощь. По его словам, кроме Купянска людей будут эвакуировать из Куриловской, Кондрашевской и Петропавловской общин.

До этого Синегубов сообщил, что в Купянске остаются порядка четырех тысяч человек. Купянск был занят Вооруженными силами РФ в феврале 2022 года, в сентябре того же года он перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои вблизи этого района с тех пор продолжаются, напоминает «Радиоточка НСН».

