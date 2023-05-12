В Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки

Власти Украины попрали условия зерновой сделки, так как осуществляют атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, надежды на то, что Киев будет выполнять какие-то условия, нереалистичны.

«Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер», - заключил он.