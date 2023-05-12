В Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки
Власти Украины попрали условия зерновой сделки, так как осуществляют атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
По его словам, надежды на то, что Киев будет выполнять какие-то условия, нереалистичны.
«Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер», - заключил он.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия по-прежнему сталкивается с серьёзными преградами для экспорта сельхозпродукции и удобрений. По его словам, если Москва до 18 мая не получит гарантий выполнения своих требований, в том числе по аммиаку, то черноморская зерновая сделка прекратит свое действие, передает «Радиоточка НСН».
Вершинин добавил, что в Москве внимательно следят за тем, «что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru