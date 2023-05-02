«Надо надавить на Киев»: Зерновой сделке предрекли конец на текущих условиях

Ранее стало известно, что переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН планируется провести 3 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского источника. По его словам, в обсуждении будут участвовать все стороны. Чепа объяснил, почему Европа пытается закупать больше зерна из Украины.

«Это европейское зерно. Европа давно скупила все земли на Украине. Она отрабатывает свои интересы и вложенные на Украину капиталы. Ни интересы России, ни интересы бедных стран Европу не волнуют, хотя как раз-таки интересы России должны учитываться в большей степени, чем они учитываются сегодня», — сказал Чепа.

В свою очередь Долгов добавил, что зерновая сделка сегодня абсолютно не выполняется в интересах России.

«Часть, касающаяся России, — главная часть зерновой сделки. Не выполняются обязательства в отношении допуска на мировые рынки российских удобрений и зерна, о чем неоднократно говорили и президент, и министр иностранных дел. ООН предпринимала определенные усилия, однако их недостаточно, авторитета организации не хватает. К тому же, ведутся бесконечные провокации Киева, атаки на Севастополь и так далее. Это создает крайне негативный фон для любых переговоров и перспектив продления зерновой сделки. Если ничего не изменится, полагаю, никакого смысла в зерновой сделке нет, она прекратится. Если же ООН и Запад (прежде всего, США) надавят на Киев и сами выполнят свои обязательства по сделке, будет достигнут прогресс», — сказал сенатор.

По мнению собеседника НСН, именно российские зерно и удобрения помогут изменить к лучшему ситуацию на мировых рынках продовольствия.

«Поставки российского зерна несопоставимы с поставками украинского продукта, они в несколько раз больше. Мировым рынкам (особенно в нуждающихся странах), конечно, нужно российское зерно, а не украинское. Тем более, что зерно из Украины оседало в основном в развитых странах. До нуждающихся государств, в том числе африканских, доходили крупицы. Полагаю, что нужно обеспечить справедливый доступ российского зерна и удобрений на мировые рынки», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение вопросов по возможному продлению зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

