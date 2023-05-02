«Надо надавить на Киев»: Зерновой сделке предрекли конец на текущих условиях
Удобрения и зерно из России помогут улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, сказал НСН Константин Долгов.
Участники зерновой сделки игнорируют интересы России, если ситуация не изменится, соглашение придется расторгнуть как лишенное смысла. Об этом НСН заявили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов.
Ранее стало известно, что переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН планируется провести 3 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского источника. По его словам, в обсуждении будут участвовать все стороны. Чепа объяснил, почему Европа пытается закупать больше зерна из Украины.
«Это европейское зерно. Европа давно скупила все земли на Украине. Она отрабатывает свои интересы и вложенные на Украину капиталы. Ни интересы России, ни интересы бедных стран Европу не волнуют, хотя как раз-таки интересы России должны учитываться в большей степени, чем они учитываются сегодня», — сказал Чепа.
В свою очередь Долгов добавил, что зерновая сделка сегодня абсолютно не выполняется в интересах России.
«Часть, касающаяся России, — главная часть зерновой сделки. Не выполняются обязательства в отношении допуска на мировые рынки российских удобрений и зерна, о чем неоднократно говорили и президент, и министр иностранных дел. ООН предпринимала определенные усилия, однако их недостаточно, авторитета организации не хватает. К тому же, ведутся бесконечные провокации Киева, атаки на Севастополь и так далее. Это создает крайне негативный фон для любых переговоров и перспектив продления зерновой сделки. Если ничего не изменится, полагаю, никакого смысла в зерновой сделке нет, она прекратится. Если же ООН и Запад (прежде всего, США) надавят на Киев и сами выполнят свои обязательства по сделке, будет достигнут прогресс», — сказал сенатор.
По мнению собеседника НСН, именно российские зерно и удобрения помогут изменить к лучшему ситуацию на мировых рынках продовольствия.
«Поставки российского зерна несопоставимы с поставками украинского продукта, они в несколько раз больше. Мировым рынкам (особенно в нуждающихся странах), конечно, нужно российское зерно, а не украинское. Тем более, что зерно из Украины оседало в основном в развитых странах. До нуждающихся государств, в том числе африканских, доходили крупицы. Полагаю, что нужно обеспечить справедливый доступ российского зерна и удобрений на мировые рынки», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение вопросов по возможному продлению зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru