Власти Крыма расширят список национализируемого имущества украинских олигархов

«Идет активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы», — цитирует политика ТАСС.

Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает выявлять объекты недружественных украинских бизнесменов. Власти региона обнародуют перечень, когда комиссия передаст им «конкретный документ».

Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. Константинов отмечал, что в регионе национализировали около 700 принадлежавших украинским политикам и бизнесменам объектов.

