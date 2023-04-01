Власти Крыма расширят список национализируемого имущества украинских олигархов

Список подлежащих национализации предприятий, квартир и участков украинских олигархов в Крыму вскоре расширят. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

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«Идет активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы», — цитирует политика ТАСС.

Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает выявлять объекты недружественных украинских бизнесменов. Власти региона обнародуют перечень, когда комиссия передаст им «конкретный документ».

Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. Константинов отмечал, что в регионе национализировали около 700 принадлежавших украинским политикам и бизнесменам объектов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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