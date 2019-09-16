В Крыму задумались о переименовании полуострова

Идею поддержали в правительстве республики. Так, вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов назвал инициативу значимой и призвал рассмотреть её, если она будет поддержана всей общественностью полуострова.

В то же время нашлись и противники идеи. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал предложение «пустыми хлопотами», которые лишь породит ненужные споры.

Ранее НСН писала, как Украине предложили войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

