В Крыму задумались о переименовании полуострова
Глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида, сообщает «Российская газета».
По его мнению, двойное название поможет закрепить российский статус за полуостровом.
Идею поддержали в правительстве республики. Так, вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов назвал инициативу значимой и призвал рассмотреть её, если она будет поддержана всей общественностью полуострова.
В то же время нашлись и противники идеи. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал предложение «пустыми хлопотами», которые лишь породит ненужные споры.
Ранее НСН писала, как Украине предложили войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
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