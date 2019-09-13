Украине предложили войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Таким образом он отреагировал на слова Владимир Зеленский, который раннее заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, причем «не только словами», пишет RT.

В свою очередь, Сергей Цеков отмечает, что самым реальным и быстрым способом возвращения полуострова является «становление Украины частью России». По мнению сенатора, это станет возможным в перспективе.