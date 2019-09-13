Украине предложили войти в состав России
Украине предложили войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Таким образом он отреагировал на слова Владимир Зеленский, который раннее заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, причем «не только словами», пишет RT.
В свою очередь, Сергей Цеков отмечает, что самым реальным и быстрым способом возвращения полуострова является «становление Украины частью России». По мнению сенатора, это станет возможным в перспективе.
Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказались признать итоги голосования. В Москве указывают на то, что процедура присоединения Крыма соответствовала международному прав, напоминает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков. В эфире НСН он заявил, что киевская власть занимается самообманом, потому что большинство украинских политиков уже смирились и Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
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