В Крыму связали отставку Резникова с провалом наступления ВСУ
4 сентября 202305:45
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы парламента Крыма Владимира Константинов.
По его словам, он не знает кандидата на должность главы украинского военного ведомства, руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. При этом назначение нового министра обороны не повлияет на ситуацию на фронте.
Ранее Зеленский заявил, что министр обороны Резников будет отправлен в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
- В Крыму связали отставку Резникова с провалом наступления ВСУ
- СМИ: российские войска готовы к затяжному конфликту на Украине
- Во Франции призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе
- В Петербурге отправят под суд врачей, бравших взятки за освобождение призывников
- Путин пообещал школьнику помочь издать сборник его стихов
- По факту инцидента со стрельбой в ветерана СВО в Батайске заведено дело
- Экс-советник Пентагона призвал Байдена начать переговоры с Москвой
- В США назвали бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя
- Минобороны РФ: над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru