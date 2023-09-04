В Крыму связали отставку Резникова с провалом наступления ВСУ

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы парламента Крыма Владимира Константинов.

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По его словам, он не знает кандидата на должность главы украинского военного ведомства, руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. При этом назначение нового министра обороны не повлияет на ситуацию на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что министр обороны Резников будет отправлен в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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