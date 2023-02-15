В Крыму сообщили о массированной информационной атаке со стороны Киева

В Крыму в последние дни фиксируется массированная информационная атака со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, в СМИ появляется информация, что граждане якобы массово покидают полуостров, что в Крыму спад промышленности и так далее. Крючков отметил, что эти материалы ложные, а озвучивают данные якобы эксперты, которые на самом деле ничего об этом не знаю.

Крючков назвал цель Украины в таких «атаках» - сформировать на полуострове пятую колонну, но отметил, что у пропаганды Киева ничего не получится.