В Крыму сообщили о массированной информационной атаке со стороны Киева
В Крыму в последние дни фиксируется массированная информационная атака со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, в СМИ появляется информация, что граждане якобы массово покидают полуостров, что в Крыму спад промышленности и так далее. Крючков отметил, что эти материалы ложные, а озвучивают данные якобы эксперты, которые на самом деле ничего об этом не знаю.
Крючков назвал цель Украины в таких «атаках» - сформировать на полуострове пятую колонну, но отметил, что у пропаганды Киева ничего не получится.
Войска ВСУ предпримут попытку перекрыть сухопутный коридор в Херсонскую область и Крым, организовав наступление в Запорожской области. Об этом ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
При этом, по его данным, украинцы сейчас не располагают должным количеством резервов, чтобы организовать наступление.
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