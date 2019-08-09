В Крыму сочли провокацией акцию с флагом Украины в Судаке. Видео
Видео с водружением государственного флага Украины на одной из возвышенностей в крымском городе Судак, появилось в сети. Первым видеоролик опубликовал советник главы Херсонской облгосадминистрации Богдан Коваль. Судя по записи, акция была утроена сегодня рассвете в качестве дани памяти погибшим недавно в Донбассе четырём бойцам вооружённых сил Украины.
В России расценили это как провокацию. Так, крымский политолог Александр Форманчук заявил РИА ФАН, что, скорее всего, за акцией стоят украинские националисты, проживающие на полуострове, которые не могут смириться с его воссоединением с Россией.
Политолог выразил уверенность, что Федеральная служба безопасности вычислит организаторов провокации, которые , впрочем, избегут уголовного преследования. Однако, по словам Форманчука, их «возьмут на карандаш» в качестве предупреждения о том, что больше такого делать не стоит.
В ДНР и Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее опровергли причастность ополченцев к гибели украинских военнослужащих.
Проверка показала, что обстрел со стороны позиций самопровозглашенной республики был просто невозможен из-за удалённости.
В действительности, украинские военные погибли в результате неосторожного обращения с противопехотными минами, которые из-за этой оплошности сдетонировали.
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