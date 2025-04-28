Дмитриев назвал условия для успешных переговоров России с партнерами

Россия занимает сильные позиции и готова к мирному диалогу, однако в переговорах ключевую роль играет поиск взаимоприемлемых решений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе марафона «Знание. Первые».

По его словам, прочная позиция обеспечивает более серьезное восприятие со стороны партнеров. Дмитриев подчеркнул, что Москва настроена на мир, но при этом отстаивает свои условия.

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Он также отметил важность нахождения компромиссов, которые должны способствовать продвижению российских интересов.

При этом, по его мнению, следует искать такие точки соприкосновения, где уступки будут менее значимыми для России и более важными для другой стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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