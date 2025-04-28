Дмитриев назвал условия для успешных переговоров России с партнерами

Россия занимает сильные позиции и готова к мирному диалогу, однако в переговорах ключевую роль играет поиск взаимоприемлемых решений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе марафона «Знание. Первые».

По его словам, прочная позиция обеспечивает более серьезное восприятие со стороны партнеров. Дмитриев подчеркнул, что Москва настроена на мир, но при этом отстаивает свои условия.