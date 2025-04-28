Дмитриев назвал условия для успешных переговоров России с партнерами
Россия занимает сильные позиции и готова к мирному диалогу, однако в переговорах ключевую роль играет поиск взаимоприемлемых решений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе марафона «Знание. Первые».
По его словам, прочная позиция обеспечивает более серьезное восприятие со стороны партнеров. Дмитриев подчеркнул, что Москва настроена на мир, но при этом отстаивает свои условия.
Он также отметил важность нахождения компромиссов, которые должны способствовать продвижению российских интересов.
При этом, по его мнению, следует искать такие точки соприкосновения, где уступки будут менее значимыми для России и более важными для другой стороны, передает «Радиоточка НСН».
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