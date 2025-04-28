Песков: Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно

По его словам, как только подобные обсуждения попадают в публичную плоскость, то «во многом теряют свою релевантность».

«Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается», - указал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию между Россией и Украиной развивается успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

