Песков: Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно
Публичное обсуждение нюансов по урегулированию на Украине невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, как только подобные обсуждения попадают в публичную плоскость, то «во многом теряют свою релевантность».
«Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается», - указал представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию между Россией и Украиной развивается успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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