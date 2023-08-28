В Кривом Роге произошли мощные взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины зафиксированы взрывы, сообщает телеканал ТСН.

В Сумской области Украины раздаются мощные взрывы

В настоящее время на большей части страны, включая Днепропетровскую область, объявлена тревога о воздушном нападении.

Ранее стало известно, что ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

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