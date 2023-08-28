В Кривом Роге произошли мощные взрывы
28 августа 202306:39
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины зафиксированы взрывы, сообщает телеканал ТСН.
В настоящее время на большей части страны, включая Днепропетровскую область, объявлена тревога о воздушном нападении.
Ранее стало известно, что ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru