В Кремле заявили, что Киев готовит теракт с применением «грязной бомбы»

Российская сторона имеет данные о том, что Украина готовит террористический акт с использованием «грязной бомбы». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжит предпринимать шаги, чтобы акцентировать внимание мирового сообщества на такой угрозе с целью предотвратить диверсию.

Пресс-секретарь президента также отметил, что РФ находится в конструктивном диалоге с Международным агентством по атомной энергии и не будет его приостанавливать. Таким образом Песков прокомментировал возможный визит делегации МАГАТЭ на Украину для проверки информации о возможной подготовке «грязной бомбы» для теракта.

Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»

Ранее эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев завил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «грязная бомба» неудобна для применения из-за размеров.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу провел телефонную беседу с министрами обороны Китая и Индии. Он довёл до них «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», сообщили в оборонном ведомстве.

До этого Шойгу обсуждал данную тему с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Вашингтон, Лондон и Париж в официальном заявлении констатировали беспочвенность обвинений в адрес Киева в подготовке «грязной бомбы».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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