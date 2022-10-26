В Кремле заявили, что Киев готовит теракт с применением «грязной бомбы»

Российская сторона имеет данные о том, что Украина готовит террористический акт с использованием «грязной бомбы». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжит предпринимать шаги, чтобы акцентировать внимание мирового сообщества на такой угрозе с целью предотвратить диверсию.

Пресс-секретарь президента также отметил, что РФ находится в конструктивном диалоге с Международным агентством по атомной энергии и не будет его приостанавливать. Таким образом Песков прокомментировал возможный визит делегации МАГАТЭ на Украину для проверки информации о возможной подготовке «грязной бомбы» для теракта.