СМИ: Сын народной артистки Шавриной умер в колонии под Владимиром
Модельер, сын народной артистки России Екатерины Шавриной Григорий Шаврин умер в колонии во Владимирской области, где отбывал наказание за наркотики. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчине было 59 лет. По данным СМИ, в минувшее воскресенье Григорию Шаврину стало плохо в исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово, мужчину доставили в медицинский блок, где он умер.
«Григория задержали в прошлом году в деревне Десна в Новой Москве. С собой у него был, предварительно, амфетамин. Шаврин получил четыре с половиной года», - пишет SHOT.
Отмечается, что Григорий Шаврин продолжительное время боролся с зависимостью и уже имел судимость за наркотики.
Ранее стало известно о гибели в ДТП сына писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова Ивана, молодому человеку было 19 лет, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru