СМИ: Трамп недоволен Нетаньяху и исключает Израиль из сделок
Президент США Дональд Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и исключает Тель-Авив из процесса урегулирования с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, недовольство политика вызывают планы израильских властей возобновить военную операцию в секторе Газа. Также Трампу не нравится растущий торговый дефицит между США и Израилем, который делает Тель-Авив преимущественно получателем прибыли.
Financial Times обращает внимание, что Вашингтон начал вести прямые переговоры с Ираном, и продолжает отстранять Израиль от соглашений, которые собирается заключить. Так, следующей может стать сделка по мирному атому с Саудовской Аравией, в которую изначально входило предложение о нормализации отношений двух стран в обмен на договор безопасности между Эр-Риядом и Вашингтоном. Соглашение могло позволить Нетаньяху добиться примирения с соседними странами.
Ранее СМИ сообщили, что израильский премьер обсуждал с американским советником по нацбезопасности Майком Уолтцем возможные удары по Ирану. Переговоры были несанкционированными, и впоследствии Уолтц лишился должности, пишет 360.ru.
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