В Лондоне задержали мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера

Полиция в Лондоне задержала мужчину по подозрению в поджогах после пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд на севере Лондона произошел пожар. Была повреждена входная дверь, напоминает РЕН ТВ. Полиция начала расследование в связи с возможным применением «зажигательной бомбы».

Отмечается, что полиция задержала 21-летнего мужчину, которого заподозрили в серии поджогов с намерением подвергнуть жизнь людей опасности. Речь идет о трех инцидентах.

