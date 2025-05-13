В Лондоне задержали мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера
Полиция в Лондоне задержала мужчину по подозрению в поджогах после пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом говорится в сообщении правоохранителей.
Ранее в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд на севере Лондона произошел пожар. Была повреждена входная дверь, напоминает РЕН ТВ. Полиция начала расследование в связи с возможным применением «зажигательной бомбы».
Отмечается, что полиция задержала 21-летнего мужчину, которого заподозрили в серии поджогов с намерением подвергнуть жизнь людей опасности. Речь идет о трех инцидентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru