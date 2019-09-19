В Кремле прокомментировали позицию Украины по «формуле Штайнмайера»

Выдвижение Киевом условий по «формуле Штайнмайера» нарушает ранее достигнутые договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, такое поведение украинской стороны стало «новой позицией» для стран, которые прежде соглашались с ней. Теперь работа по предоставлению Донбассу особого статуса осложняется, отмечает телеканал «360».

«Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. В любом случае не способствует быстрому продвижению», — заявил Песков.