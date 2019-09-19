В Кремле прокомментировали позицию Украины по «формуле Штайнмайера»

19 сентября 201914:46

Выдвижение Киевом условий по «формуле Штайнмайера» нарушает ранее достигнутые договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, такое поведение украинской стороны стало «новой позицией» для стран, которые прежде соглашались с ней. Теперь работа по предоставлению Донбассу особого статуса осложняется, отмечает телеканал «360».

«Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. В любом случае не способствует быстрому продвижению», — заявил Песков.

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Ранее НСН писала, что вопрос подписания Украиной «формулы Штайнмайера» обсуждается лидерами стран «нормандского формата». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве саммита, который, по его словам, должен был пройти 17 сентября. Он не состоялся, по версии украинской стороны, из-за того, что Россия не смогла принять в нём участие по техническим причинам.

Напомним, что «формулой Штайнмайера» называется пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.


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Фото: РИА Новости
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