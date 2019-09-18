В Кремле прокомментировали возможный срыв нормандского саммита

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве саммита, который, по его словам, должен был пройти 17 сентября. Он не состоялся, по версии украинской стороны, из-за того, что Россия не смогла принять в нём участие по техническим причинам. В то же время в прессе появились сообщения о том, что саммит может не состояться из-за нежелания Киева подписывать «формулу Штайнмайера», предусматривающую обязательство Украины принять закон об особом статусе Донбасса. Позже Вадим Пристайко заявил, что дал своё согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

