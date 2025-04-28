В Кремле пригрозили ответом в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы
Российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения украинской стороной перемирия в дни 80-летия Победы, заявили в Кремле.
В заявлении Кремля подчеркивается, что российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.
Россия считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию ко Дню Победы.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru