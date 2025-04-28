В Кремле пригрозили ответом в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы

В заявлении Кремля подчеркивается, что российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Россия считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию ко Дню Победы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, напоминает RT.

