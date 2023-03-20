В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине

На данный момент Запад не допускает торможения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах мирных переговоров и возможном посредничестве Китая.

По его словам, США не скрывают своих намерений в этом вопросе, Вашингтон нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта.