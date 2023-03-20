В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
На данный момент Запад не допускает торможения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах мирных переговоров и возможном посредничестве Китая.
По его словам, США не скрывают своих намерений в этом вопросе, Вашингтон нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта.
Ключ к решению кризиса на Украине находится в руках США и стран Запада. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times. В материале отмечается, что усилия по урегулированию и содействию переговорам будут неэффективными, если Вашингтон и союзники продолжат «создавать проблемы» вместо сотрудничества. Издание указывает, что стороны конфликта — Россия и Украина оказались в тупике.
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