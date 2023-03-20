МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину

Оружие на «украинское поле боя» поставляет не Китай, а США, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал сообщения о том, что Пекин якобы оказывает военную помощь Москве.

На этом фоне он призвал Вашингтон прекратить подливать масло в огонь, а также «раздавать указания другим странам».