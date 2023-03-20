МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину

Оружие на «украинское поле боя» поставляет не Китай, а США, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал сообщения о том, что Пекин якобы оказывает военную помощь Москве.

На этом фоне он призвал Вашингтон прекратить подливать масло в огонь, а также «раздавать указания другим странам».

«Самая важная страна»: Назван скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию

Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина 20 марта приедет в Россию. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.

За самолетом Boeing авиакомпании Air China, на котором в Москву летит председатель КНР Си Цзиньпин, следят более 14 тысяч человек, следует из данных сервиса Flightradar.

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ФОТО: РИА Новости
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