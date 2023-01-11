В Кремле не уверены в поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение в достоверности данных о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, комментируя появившуюся на этот счёт информация, «фейков больше, чем правдивых сообщений».

При этом, по его словам, Москва всё это внимательно отслеживает. Песков напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и боеприпасов к ним.