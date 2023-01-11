В Кремле не уверены в поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение в достоверности данных о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, комментируя появившуюся на этот счёт информация, «фейков больше, чем правдивых сообщений».

При этом, по его словам, Москва всё это внимательно отслеживает. Песков напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и боеприпасов к ним.

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По словам представителя Кремля, Анкара имеет определённые обязательства как член НАТО и собственные двусторонние отношения. Однако Россию с Турцией объединяют «весьма партнерские отношения», что позволяет обсуждать самые нелегкие проблемы, подчеркнул Песков.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Турция с ноября поставляет Украине «улучшенные боеприпасы двойного назначения» - кассетные снаряды, которые Киеву отказались предоставить США. На такие поставки не стоит «широко раскрывать глаза», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТурцияПесков
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