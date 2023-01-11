«Удивляться не стоит»: Сенатор Климов о поставках оружия Украине от Турции

Ранее Foreign Policy сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет Украине так называемые улучшенные американские боеприпасы двойного назначения. Климов заявил, что Россия не должна испытывать никаких иллюзий относительно Турции, но и забывать о партнерстве двух держав не стоит.

«Турция — наш партнер, это действительно так, однако она остается суверенным государством и членом НАТО. У Анкары серьезные планы по поводу Украины, неслучайно она никогда не признавала Крым. Турция считает территорию бывшей Османской империи зоной своих интересов. Упрощать ситуацию не стоит, но надо иметь в виду самое важное для России: Анкара не вводит санкций против России и ведет с Москвой ряд взаимовыгодных проектов. Также Турция играет роль медиатора в сложных политических ситуациях. Например, именно в турецкой службе разведки состоялась встреча глав спецслужб России и США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса. Не каждое государство способно выполнить такую миссию. Повторюсь, радовать нас такие сообщения точно не могут, каналы для того, чтобы высказывать свое отношение к этому, у нас есть, но широко раскрывать глаза от удивления тоже не стоит. Вспомните ситуацию с Bayraktar — тогда турки сказали, что они стали украинскими, поскольку Анкара продала их Киеву», — сказал Климов.

Собеседник НСН также привел для сравнения отношение Венгрии к России.

«Венгрия, как и Турция, является членом Североатлантического альянса, но при всей ее особой позиции в НАТО и ЕС в полном объеме ввела антироссийские санкции. Хотя она все-таки не поставляет на Украину ударных систем», — добавил сенатор.

В заключение Климов отметил, что Россия не сможет повлиять на Эрдогана в вопросе помощи Украине.

«В Анкаре прекрасно понимают, что Москву не может радовать подобная позиция, но Турция ведет такую политику. Нам пора отвыкнуть от мысли, что какие-то государства будут изо всех сил нам помогать, особенно в ущерб себе, своим интересам, целям, задачам и так далее. Нужно извлекать выгоду из объективной реальности, а не жить в грезах. Действия любого государства нужно оценивать в совокупности и вести себя очень аккуратно и рационально. При этом подчеркну: аккуратно — не значит слабо, против нас воюют страны с населением порядка миллиарда человек. Это не телевизионное шоу, это очень серьезная, тотальная гибридная война против России», — подытожил он.

Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

