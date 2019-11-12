Известна дата следующего заседания контактной группы по Донбассу

Заседание прошло 12 ноября. По данным агентства, спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик подтвердил выполнение соглашения о разведении сил на трех участках в Донбассе - Станица Луганская, Золотое и Петровское, а также призвал стороны конфликта отнестись к своим обязательствам “с полной ответственностью”. В заявлении Сайдика указано, что представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) заявили о завершении отвода сил 9-го ноября, а украинская сторона – 11-го. ОБСЕ не позднее 13 ноября ожидает официального заявления о завершении отвода сил, а также о начале разминирования территории в районе Петровского.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что в повестку заседания были включены экономические вопросы, а именно проблемы водоснабжения, восстановления мобильной связи в регионе, а также восстановления разрушенных коммуникаций. Ранее стало известно, что полпредставитель России Борис Грызлов после очередного заседания Контактной группы в Минске положительно оценил позицию официального Киева, который не пошёл на поводу у радикалов-националистов, сопротивлявшихся разведению сил.



