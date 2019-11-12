Новый посредник в урегулировании на Донбассе - Назарбаев

По словам Нурсултана Назарбаева, он провел отдельные встречи и с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и пришел к выводу о необходимости «отдельной личной встречи президентов России и Украины». Проблема «решается только между двумя государствами, а не между всеми», - сказал Назарбаев на заседании политического форума «Астана клуб» в Нур-Султане, комментируя ход переговоров в так называемом «нормандском формате» и предложения привлечь к дискуссии США. Зеленский согласен «на встречу тет-а-тет», Назарбаев передал это Путину, - сообщил первый президент Казахстана. Он считает, что сейчас наиболее подходящий момент для сдвигов в урегулировании конфликта: «Зеленский получил очень большую поддержку народа и может проявить волю и решить этот вопрос (...) Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Комментарий Кремля к инициативе о личной встрече президентов России и Украины выдержан в традиционном тоне, и его суть в том, что такая встреча должна быть подготовлена. Как заявил пресс-секретарь президента России, «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу «нормандского формата», - добавил Дмитрий Песков. Что касается фразы Назарбаева о возможности решения конфликта исключительно двумя государствами, то Песков отнес ее только на счет восстановления двухсторонних отношений. «Проблема в плане урегулирования на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта», - напомнил Песков, по мнению которого, «гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик» Донбасса.

Прохладное отношение Москвы к инициативе о личной встрече Путина и Зеленского вполне объяснимо: с момента прихода Зеленского к власти на Украине прошло уже довольно много времени, а прогресс в деле урегулирования на юго-востоке страны если и заметен, то далеко не с первого взгляда. В начале октября Киев не без капризов согласился подписать так называемую «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в «нормандском формате». Процесс разведения сторон после неоднократных срывов начался с большим скрипом. В этих условиях инициатива о российско-украинском саммите в казахской степи действительно может вызывать лишь вопрос, зачем.

