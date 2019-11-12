ОБСЕ подтвердила окончание отведения сил в Петровском

12 ноября 201918:23

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процедуры размежевания войск в районе населённого пункта Петровское. Это заключительный из трех согласованных участков для разведения. Об этом сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов по окончании очередного заседания Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

Грызлов положительно оценил позицию официального Киева, который не пошёл на поводу у радикалов-националистов, выступивших против разведения сил.

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При этом российский полпред считает абсолютно неприемлемыми предложения о возможном размещении на участках разведения формирований полиции и Национальной гвардии Украины.

Грызлов отметил, что Станица Луганская, Золотое и Петровское - пилотные участки. Обстановка на оставшейся линии соприкосновения не меняется пока в лучшую сторону.

Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют обстрелы, причем в подавляющем числе случаев - со стороны украинских силовиков, нередко – по жилому сектору.

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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