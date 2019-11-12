ОБСЕ подтвердила окончание отведения сил в Петровском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процедуры размежевания войск в районе населённого пункта Петровское. Это заключительный из трех согласованных участков для разведения. Об этом сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов по окончании очередного заседания Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

Грызлов положительно оценил позицию официального Киева, который не пошёл на поводу у радикалов-националистов, выступивших против разведения сил.