ОБСЕ подтвердила окончание отведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процедуры размежевания войск в районе населённого пункта Петровское. Это заключительный из трех согласованных участков для разведения. Об этом сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов по окончании очередного заседания Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
Грызлов положительно оценил позицию официального Киева, который не пошёл на поводу у радикалов-националистов, выступивших против разведения сил.
При этом российский полпред считает абсолютно неприемлемыми предложения о возможном размещении на участках разведения формирований полиции и Национальной гвардии Украины.
Грызлов отметил, что Станица Луганская, Золотое и Петровское - пилотные участки. Обстановка на оставшейся линии соприкосновения не меняется пока в лучшую сторону.
Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют обстрелы, причем в подавляющем числе случаев - со стороны украинских силовиков, нередко – по жилому сектору.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ОБСЕ подтвердила окончание отведения сил в Петровском
- Известный КВНщик скончался после ДТП в Татарстане
- Сбившая «непьяного» мальчика женщина освободилась из колонии
- Депутат: В Госдуме не поддержат снижение пенсионного возраста в ДФО
- Решим проблему! Лавров пошутил о выборах президента США