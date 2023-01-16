В Китае раскритиковали Столтенберга за его заявление о России

Читатели китайской газеты «Гуанча» раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после его слов о том, что отношения между Россией и Западом невозможно нормализовать.

Читатели отмечали, что Россия уже ничего не ожидает от западных стран.

«А Путин тебя услышал? Думаешь, у него еще остались ожидания от Запада?»,- задал вопрос один из пользователей.

«Слова и действия подстрекателей конфликта никогда не смогут быть отделены от слов "насилие" и "победа"», - написал другой читатель издания.

Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери Соледара

Урегулирование конфликта вокруг Украины и прекращение кровопролития – это, очевидно, не та цель, которую преследует НАТО, заявил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова Столтенберга.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что Россия не будет идти на компромисс с Западом в ущерб своим интересам. Слуцкий подчеркнул, что РФ достигнет целей спецоперации, защитит свой суверенитет и будет идти по своему пути, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЙенс СтолтенбергКитай
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