Читатели китайской газеты «Гуанча» раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после его слов о том, что отношения между Россией и Западом невозможно нормализовать.

Читатели отмечали, что Россия уже ничего не ожидает от западных стран.

«А Путин тебя услышал? Думаешь, у него еще остались ожидания от Запада?»,- задал вопрос один из пользователей.

«Слова и действия подстрекателей конфликта никогда не смогут быть отделены от слов "насилие" и "победа"», - написал другой читатель издания.