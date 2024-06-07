В Киевской области загорелся промышленный объект
7 июня 202407:49
Промышленный объект загорелся под Киевом. Об этом сообщил в соцсетях начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — заявил чиновник, не уточнив, о чем именно идет речь.
По его словам, ведется ликвидация возгорания. Как отметил Кравченко, в ночь на 7 июня в Киевской области работали силы ПВО.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru