В Киевской области загорелся промышленный объект

Промышленный объект загорелся под Киевом. Об этом сообщил в соцсетях начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

СМИ: В Киеве произошли взрывы

«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — заявил чиновник, не уточнив, о чем именно идет речь.

По его словам, ведется ликвидация возгорания. Как отметил Кравченко, в ночь на 7 июня в Киевской области работали силы ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, напоминает RT.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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