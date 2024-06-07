В Киевской области загорелся промышленный объект

«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — заявил чиновник, не уточнив, о чем именно идет речь.

По его словам, ведется ликвидация возгорания. Как отметил Кравченко, в ночь на 7 июня в Киевской области работали силы ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, напоминает RT.

