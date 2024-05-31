СМИ: В Киеве произошли взрывы

Несколько взрывов прогремело в Киеве, сообщает издание «Общественное».

В Одессе произошли сильные взрывы и пожар

Это произошло после объявления тревоги о нападении с воздуха.

Предупреждение поступило в Киеве и еще 16 областях Украины.

Ранее в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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