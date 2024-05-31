СМИ: В Киеве произошли взрывы

Двое человек пострадали в результате атаки беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае Въезд и выезд из Новороссийска перекрывали на фоне воздушной тревоги Трамп стал первым в истории экс-президентом, которого признали виновным в совершении уголовного преступления Власти США не собираются возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион Диетолог рассказала, что добавляли в окрошку в старинных русских рецептах