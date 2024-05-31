СМИ: В Киеве произошли взрывы
31 мая 202406:35
Несколько взрывов прогремело в Киеве, сообщает издание «Общественное».
Это произошло после объявления тревоги о нападении с воздуха.
Предупреждение поступило в Киеве и еще 16 областях Украины.
Ранее в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru