В Киевской области уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки
18 ноября 202319:00
В Киевской области российские силы уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что такой же арсенал уничтожен в Александровке Житомирской области.
Также ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области.
Ранее российские средства ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шерегеше открыли самый большой в Европе тюбинг-парк
- D-Russia: продажи российских гаджетов на ОС «Аврора» составили 369 единиц
- В Киевской области уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки
- СМИ: Илон Маск может посетить Москву тайно или в последний момент
- Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области
- В Волгограде состоится финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»
- СМИ: В Эстонии привезли противотанковые заграждения к КПП на границе с Россией
- Маск вляпался: Еврейская тема завела миллиардера в судебные тяжбы
- Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов
- СМИ: Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru