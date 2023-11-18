В Киевской области уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки

В Киевской области российские силы уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в районе Карпиловки, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны сообщили об отражении атаки бригады «Азов»

В оборонном ведомстве отметили, что такой же арсенал уничтожен в Александровке Житомирской области.

Также ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области.

Ранее российские средства ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаСпецоперацияВСУ

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