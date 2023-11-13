В Минобороны сообщили об отражении атаки бригады «Азов»

Помимо «Азова», российские позиции попытались атаковать военнослужащие 15-го полка нацгвардии, а также штурмовые группы 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, украинская армия нанесла удар близ Червоной Дибровы и Кременной (ЛНР). За день ВСУ потеряли до 150 бойцов и один автомобиль.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

