В Киеве заявили об ударе по бригаде ВСУ из-за публикаций в СМИ
Публикации в прессе о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к тому, что по ней нанесли авиационный удар, написала в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, - пять авиаударов по бригаде в сутки», - отметила представитель военного ведомства.
Она напомнила, что публикация в СМИ о перемещениях армейских подразделений наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Маляр обратила внимание, что пресса должна предоставлять подобную информацию только после того, как ее разместит в открытом доступе Минобороны или генштаб ВСУ.
В СМИ 16 августа появились сообщения о вводе Киевом в бой 82-й десантно-штурмовой бригады в районе села Работино Запорожской области. Отмечается, что это последний крупный резерв ВСУ.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков накануне заявил, что подразделения ВС РФ отразили три атаки 82-й бригады ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
- ФСБ задержала в Ростовской области украинку за сбор данных о ВС России и ПВО
- В Киеве заявили об ударе по бригаде ВСУ из-за публикаций в СМИ
- Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 10%
- ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию
- Гладков: в Шебекинском округе сбит БПЛА самолетного типа
- Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
- Россельхознадзор запретил ввоз яблок, персиков и черешни из Новой Зеландии
- Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении шаурмой во Владимире
- Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru