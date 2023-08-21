В Киеве заявили об ударе по бригаде ВСУ из-за публикаций в СМИ

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, - пять авиаударов по бригаде в сутки», - отметила представитель военного ведомства.

Она напомнила, что публикация в СМИ о перемещениях армейских подразделений наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Маляр обратила внимание, что пресса должна предоставлять подобную информацию только после того, как ее разместит в открытом доступе Минобороны или генштаб ВСУ.

В СМИ 16 августа появились сообщения о вводе Киевом в бой 82-й десантно-штурмовой бригады в районе села Работино Запорожской области. Отмечается, что это последний крупный резерв ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков накануне заявил, что подразделения ВС РФ отразили три атаки 82-й бригады ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

