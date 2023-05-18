В Киеве заявили о значительном усилении российских сил в Артемовске

По ее словам, Россия стянула в город резервы и серьезно усилила наступающую группировку.

Маляр сообщила, что под контролем ВСУ осталась юго-западная окраина Артемовска. Также она проинформировала об ожесточенных боях в южном пригороде.

Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают успешно наступать, передает «Радиоточка НСН».

