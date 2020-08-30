В Киеве заявили о готовности Кравчука и Фокина отправиться на Донбасс

Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин планируют от правиться на неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом Фокин заявил в интервью изданию «СТРАНА.ua».

Кравчук поддерживает идею при условии гарантированной безопасности поездки.

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«Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной на Донбасс», — цитирует слова Фокина RT.

Отмечается, что отношение президента Украины Владимир Зеленского к планируемой поездке неизвестно Фокину.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ о невозможности предоставить особый статус Донбассу.

«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассЛеонид Кравчук
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