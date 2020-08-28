Киев пригласил США разрабатывать стратегию развития Донбасса
Украинский вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом и пригласил американских экспертов присоединиться к работе над стратегией экономического развития Донбасса, пишет РИА Новости.
Как передает агентство, стороны обсудили возможное привлечение инвесторов из США.
Резников отметил, что Киев рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал Украину военной колонией США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- ОМОН начал задерживать мужчин в Минске на женской акции
- Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС над двумя океанами и Балтикой
- Машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП в Москве. Видео
- В РПЦ уверены в неизбежности захоронения Ленина
- Глава НПП «Исток» Ростеха Борисов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru