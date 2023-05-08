В Киеве заявили о формировании восьми рот беспилотников

Украина сформировала еще восемь рот ударных дронов, сообщил в своих соцсетях министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

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По словам чиновника, новые восемь рот ударных беспилотников готовы к бою. Для обеспечения мобильности им передали пикапы, отметил министр.

Федоров уточнил, что часть беспилотников закуплена на средства государственного бюджета Украины.

Ранее чиновник сообщил о подготовке 10 тысяч операторов дронов. Украинский министр заявил о планах создать 60 рот ударных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:ДроныБеспилотникиУкраина

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