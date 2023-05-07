Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА над Черным морем

Средства ПВО в ночь на 7 мая обнаружили над акваторией Черного моря 22 ударных дрона ВСУ. Все они уничтожены, заявили в военном ведомстве.

Еще 10 украинских БПЛА сбито в Донецкой и Луганской республиках, в Запорожской и Харьковской областях. Силы ПВО перехватили пять реактивных снарядов систем HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и тактическую ракету «Точка-У», заявили в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили об уничтожении российским беспилотником-камикадзе «Ланцет» американского ЗРК Avenger. Атака произошла в районе населенного пункта Водяное в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».

