В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Уточняется, что будет обсуждаться украинский вопрос в целом. Российская сторона настаивает на соблюдении договоренностей для возобновления зерновой сделки.

