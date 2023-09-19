В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

Украина готовится к суровой зиме, придется выживать из-за ситуации с портами, сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее слова передает Bloomberg.

Она отметила, что население уже готовится к непростой зиме, вся страна оказалась на грани «выживания» из-за приостановки зерновой сделки.

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До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Уточняется, что будет обсуждаться украинский вопрос в целом. Российская сторона настаивает на соблюдении договоренностей для возобновления зерновой сделки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноВладимир ЗеленскийУкраина

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